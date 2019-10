Overleef de zombie-invasie in dit horrorziekenhuis: Bobbejaanland lanceert nieuw spookhuis Wouter Demuynck

18 oktober 2019

16u55 4 Kasterlee Wie eens lekker wil griezelen, is de komende weken weer aan het goede adres bij Bobbejaanland. Het pretpark in Lichtaart (Kasterlee) zet traditiegetrouw hoog in op Halloween en pakt dit jaar uit met het spookhuis Yummy, gebaseerd op de gelijknamige zombiefilm die op 18 december uitkomt. Bezoekers mogen zich verwachten aan bloederige ziekenhuisscènes, ontsnappingspogingen door riolen en een horde zombies.

Vorig jaar opende met Welp al een spookhuis dat gebaseerd is op een film. Dat viel zo goed in de smaak dat Bobbejaanland opnieuw voor een Vlaamse film kiest als basis voor een spookhuis. Yummy is de allereerste Vlaamse zombiefilm en een productie van A Team Productions, makers van Patser en Torpedo. Hoofdrollen zijn er voor Clara Cleymans, Maaike Neuville en Bart Hollanders.

“Succes van Welp evenaren”

“Halloween is een belangrijke periode voor ons, even belangrijk als de belangrijkste periode in de zomer”, zegt algemeen directeur Yves Peeters. “Ik houd me er dus aan om het marketing- en eventteam ieder jaar uit te dagen om met iets unieks te komen. Ik kan hen enkel maar bedanken voor Yummy. Ik ben er vrij zeker van dat dit het succes van Welp zal evenaren of het misschien zelfs beter zal doen. Yummy klinkt trouwens misschien wel smakelijk, maar ik kan je verzekeren dat het allesbehalve smakelijk is”, lacht Peeters.

Ziekenhuis in Oost-Europa

In de film Yummy reizen de hoofdpersonages naar het ziekenhuis Krawczyk in Oost-Europa, waar plastische chirurgie aan bodemprijzen wordt uitgevoerd. Eenmaal aangekomen stuiten ze echter op een vrouw waarbij een experimentele behandeling gruwelijk is misgelopen. Ze bevrijden de vrouwelijke zombie, maar laten zo het zombievirus los in het ziekenhuis. Diegenen die er yummy wilden uitzien voor andere mensen door esthetische ingrepen, zijn zo eerder yummy voor de bloeddorstige zombies.

Het spookhuis Yummy balt de film van 90 minuten samen in een griezeltocht van vier minuten. Wij mochten het horrorziekenhuis zelf eens uittesten. Je betreedt het ziekenhuis via een zij-ingang, waar een medewerker je erop wijst dat je er helemaal niet mag zijn. Toch word je binnengelaten. Wat volgt zijn bloederige ziekenhuisscènes, passages langs vuilnisbelten en ontsnappingspogingen door riolen. Telkens met zombies die in je nek hijgen, al zijn er ook gebeten slachtoffers die met hun laatste krachten roepen dat je je zo snel mogelijk uit de voeten moet maken.

Yummy klinkt misschien wel smakelijk, maar ik kan je verzekeren dat het allesbehalve smakelijk is Yves Peeters

Teaser voor de film

Ondergetekende beleefde de passage in het spookhuis toevallig samen met de ontwerpers van het horrorziekenhuis zelf. Die waren nadien in hun nopjes. “De acteurs doen dat fantastisch”, glundert Johnny Ruisch van Leisure Expert Group. Het Nederlandse bedrijf maakt al 17 jaar lang spookhuizen en stond ook in voor het ontwerp van de themazone Land of Legends in Bobbejaanland.

“We hebben al meer dan 80 spookhuizen op ons conto staan, zoals de Walking Dead-spookhuizen in het Duitse Movie Park tot zelfs spookhuizen in China. Aan ‘Yummy’ werken was zo leuk omdat het uit de eigen regio komt. Het spookhuis is een enorme teaser voor de film zelf. In de film zit veel humor en dat is ook aanwezig in het spookhuis, maar onze grappen ga je wel pas snappen als je de film ziet. Het spookhuis is ook voor iedereen toegankelijk. Wie niet door het riool kan kruipen, wordt door de acteurs gewezen op een alternatieve gang.”

Bart Hollanders

Ook Bart Hollanders, een van de hoofdpersonages in de film, was aanwezig bij de lancering van het spookhuis. “Ik heb een droge broek bij, want voor dit soort dingen heb ik veel schrik”, grapt hij. “Het ziet er enorm realistisch en heftig uit. Ik ben blij dat Bobbejaanland dit wil doen.”

Wie zich graag zelf aan een portie pure horror waagt, kan dat nog tot en met 10 november 2019 in Bobbejaanland. Tijdens Halloween zijn er in totaal zes spookhuizen, drie scarezones en twee shows. Alle informatie in verband met prijzen en openingstijden vind je op halloween.bobbejaanland.be.