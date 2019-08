Organisatoren Hotspot spannen tractor voor hun kar

om festival bekend te maken Toon Verheijen

25 augustus 2019

21u25 1 Kasterlee De organisatoren van het Hotspot Festival in Kasterlee hebben zondag op ludieke wijze reclame gemaakt voor hun festival in oktober in een nostalgische spiegeltent in Tielen. Met tractor en kar trokken ze naar alle bakkers, slagers en cafés in Kasterlee en deelgemeenten. “We hebben de wachtende klanten getrakteerd op een mini-concert in ware Hotspot-stijl.”

Hotspot-festival zelf vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 13 oktober in een nostalgische spiegeltent in hartje Tielen. Dit jaar delen Belgische toppers als DAAN, Raymond van het Groenewoud en Thomas Smith het podium met straf lokaal talent. Donderdagavond is comedy time met Thomas Smith. Vrijdagavond heerst Raymond Van Het Groenewoud opnieuw over de spiegeltent. Daarnaast komen ook Le Sud, de nieuwe groep rond Bart Van Soom (Hukkelfukkers, Banda Balboa), en de Booty Rave Residents optreden. Zaterdag opent de spiegeltent haar deuren voor een andere levende Belpop-legende: DAAN met ook Tielens trompettist Jo Hermans op het podium. Op zondag brengt een uniek aperitiefconcert de twee strafste stemmen van Tielen samen op één podium. Kris Wouters en Inge Franck maken het dorp wakker onder begeleiding van Pukkelpop-sensatie Brassband De Kempenzonen. ’s Namiddags wordt de spiegeltent omgetoverd tot het gezelligste café van Tielen, met tal van kinderanimatie. Zondag is de toegang volledig gratis. Hotspot is een organisatie van Strauwntsound, Brassband de Kempenzonen, Jeugdhuis JeTi en Banda Balboa.