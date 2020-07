Oplichtster Ilse L. (41) opnieuw in de cel: “Ze leidt verkopers om de tuin met vervalste aankoopbewijzen” Wouter Demuynck

08 juli 2020

12u29 0 Kasterlee De politie regio Turnhout heeft maandagavond oplichtster Ilse L. (41) uit Kasterlee opgepakt, nadat het parket van Antwerpen opnieuw allerlei klachten over haar oplichtingspraktijken had ontvangen. De onderzoeksrechter heeft de vrouw dinsdag aangehouden.

De vrouw werd in het verleden al veroordeeld voor oplichtingspraktijken. Ze pluimde geregeld mannen met wie ze een relatie had en verkocht in 2015 zo’n 1.500 tickets voor het festival Limburg Schlagert, dat uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Sinds ze in december 2019 opnieuw vrijkwam, blijkt ze opnieuw te zijn vervallen in haar misdadige gewoontes.

Vervalste aankoopbewijzen

“Het parket van Antwerpen ontving opnieuw klachten die allemaal gebundeld werden. Na een recent persartikel liepen nog meer klachten binnen. De werkwijze blijft identiek. Er worden spullen gekocht, maar niet betaald. Vervalste aankoopbewijzen zouden verkopers om de tuin moeten leiden. In sommige gevallen werden de gekochte spullen meteen te koop aangeboden”, zegt een woordvoerder van het parket.

Op vraag van het parket van Antwerpen heeft de politie regio Turnhout de 41-jarige vrouw maandagavond van haar vrijheid beroofd na een achtervolging in Kasterlee. In haar auto werd een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. Bij een huiszoeking trof de politie ook nog pepperspray aan.

Aangehouden

Dinsdag werd de onderzoeksrechter gevorderd die de vrouw in de loop van de dag heeft aangehouden. “De feiten zijn gekwalificeerd als valsheid in geschriften, oplichting, misbruik van vertrouwen, inbreuken op de drugswet, inbreuken op de wapenwet, gewapende weerspannigheid en valse naamdracht. Vrijdag verschijnt ze voor de raadkamer. Het onderzoek wordt verdergezet.”