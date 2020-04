Nostalgie: IJsboerke start door coronacrisis opnieuw met thuisleveringen mvdb / Bron: VRT

01 april 2020

10u19 92 Provincie Antwerpen IJsboerke start na acht jaar opnieuw met room- en waterijsjes te leveren aan huis. Directe aanleiding is de coronacrisis, zei Jan Segers van de roomijsproducent uit Tielen (Kasterlee) aan Radio 2. De bekende oranje diepvriestrucks rijden voorlopig enkel uit in de provincie Antwerpen.

Met veel nostalgie denken veel Belgen terug aan de jaren 80 en 90, toen IJsboerke maandelijks aan de deur langskwam om de diepvries te vullen met verse frisco’s, cornetto-varianten en raketijsjes. De thuislevering werd later minder populair, mede door de toename van tweeverdienersgezinnen waardoor de IJsboerke-chauffeurs overdag vaak voor een gesloten deur stonden. Het leidde ertoe dat de roomijsmaker sinds 2012 noodgedwongen moest stoppen met thuisleveringen en heel wat werknemers hun job verloren.

Het Tielense bedrijf heeft nog altijd vrachtwagens op de baan om horeca en woonzorgcentra te bevoorraden. “Door de coronacrisis hebben we nu een aantal vrachtwagens op overschot. We hebben daarom besloten om tijdelijk opnieuw te starten met thuisleveringen aan particulieren”, verklaarde Jan Segers van IJsboerke in ‘Start Je Dag’ op Radio 2 Antwerpen. “Voorlopig rijden we enkel rond in de provincie Antwerpen. We zullen zien hoe dat loopt.”

Hij benadrukte dat de roomijsfabriek in deze coronatijden op volle kracht blijft voortwerken. “Uiteraard met extra gezondheidsmaatregelen voor het personeel. Onze voorraad is voldoende. Mensen moeten geen schrik hebben”, aldus nog Segers.

#GOEDNIEUWS: Om het thuisblijven draaglijker te maken, brengen we - tijdelijk - ons ijs tot aan je voordeur! 🙌

Woon jij in de provincie Antwerpen en wil je ook een portie #pleziervanhier?

🏄 Surf dan snel naar https://t.co/05SCbIH7fz! pic.twitter.com/skvHeW5K9g IJsboerke(@ IJsboerke) link