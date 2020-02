Nog geen cadeau voor Valentijn? Hyacintha maakt in elkaar verstrengelde handen van koppels in porselein Wouter Demuynck

02 februari 2020

13u19 0 Kasterlee Nu Valentijn met rasse schreden nadert, komt bij Hyacintha De Vogel uit Lichtaart (Kasterlee) het ene na het andere koppel over de vloer om hun in elkaar verstrengelde handen te laten vereeuwigen in porselein. Zo mocht ze zaterdag nog de bekende Antwerpse vlogster Jamilla Baidou en haar vriend Kjell Pyl ontvangen voor een afdruk van hun handen. “Er komen steeds meer koppels die dit als cadeau geven in de plaats van een boeket bloemen”, aldus Hyacintha.

Hyacintha De Vogel richtte in de zomer van 2018 haar bedrijfje Hand & Body Casting in bijberoep op. Ze vervaardigt allerlei lichaamsdelen in porselein: handen, voeten, een buik tot zelfs poten van dieren zoals een paard of een hond. Aangezien Hyacintha, die ook nog voltijds als recruiter werkt, een van de weinigen in Vlaanderen is die het beroep uitoefent, was de ambacht nog relatief onbekend. Daar komt stilaan echter verandering in, want ze krijgt steeds meer klanten over de vloer.

Palliatieve afdeling

“We zijn met onze zaak meer naar buiten gekomen en er is ook veel mond-aan-mondreclame geweest. Onze agenda zit overvol. Regelmatig heb ik ook een afspraak op de palliatieve afdeling van een ziekenhuis, waar ik afdrukken maak van mensen die op sterven liggen en hun dierbaren”, zegt Hyacintha. “Andere mensen spreken mij daar vaak aan en vragen dan of ik bij hen ook zo’n afdruk zou kunnen maken. Zo had ik ooit eens om 14 uur een afspraak in Turnhout - pas om 18.30 uur was ik er weer buiten. Gelukkig is dat allemaal geen probleem, zo lang ik maar genoeg materiaal bij me heb.”

Valentijn

Nu het binnenkort Valentijn is, komen er ook opvallend veel koppels over de vloer. “Tijdens deze periode hebben we altijd meer koppels, maar nu zien we een stijging van liefst 50% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het gaat daarbij om zowel jonge als oudere koppels. Het lijkt erop dat steeds meer koppels voor een origineler cadeau als dit kiezen in plaats van een boeket bloemen. Op deze manier kan je veel beter je gevoel vastleggen.”

Het gaat daarbij om zowel jonge als oudere koppels Hyacintha De Vogel

Ook de bekende vlogster Jamilla Baidou uit Stabroek en haar vriend Kjell Pyl kwamen hun handen vereeuwigen. Zij kozen voor een variant waarbij ze elkaars pink vasthouden. “Hyacintha stuurde mij een mailtje met de vraag of ik een vlog wilde maken over haar zaak. We zagen dat direct zitten”, aldus Jamilla. “We kozen ervoor om elkaars pinken te verstrengelen omdat we vaak een ‘pinky promise’ doen - we zien dit dus als een soort belofte aan elkaar”, aldus het koppel dat nu bijna vijf maanden samen is.

Voltijds

De agenda van Hyacintha zit intussen overvol - ze kan immers enkel tijdens weekends of avonden mensen ontvangen. Toch denkt ze er niet aan om voltijds te beginnen. “Ook al put ik er veel kracht uit, het is het soms ook te emotioneel voor mij. Ik weet perfect van wie welke porseleinen hand is. Daar hangen zoveel verhalen aan vast. Dat dagelijks 8 uur lang doen, zou te zwaar zijn. Ik moet er af en toe emotioneel tussenuit kunnen, zoals ik nu kan met mijn andere job.”