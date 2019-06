Nieuwe vleugel Frans Masereel Centrum opent met internationale tentoonstelling Jef Van Nooten

29 juni 2019

08u32 0 Kasterlee In Kasterlee opende zondag de nieuwe – stervormige – vleugel van het Frans Masereel Centrum. In het nieuwe paviljoen loopt nog tot 15 september een internationale groepstentoonstelling.



Het Frans Masereel Centrum in Kasterlee richt zich tot print en grafisch design. Onder impuls van Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz werd 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe vleugel. Het nieuwe paviljoen is 420 vierkante meter groot en werd in februari officieel ingehuldigd. Sinds zondag is de nieuwe vleugel ook in gebruik en toegankelijk voor het publiek. De feestelijke opening van het nieuwe paviljoen ging gepaard met Print Art Fair, die dit jaar toe was aan de vijfde verjaardag. Kunstenaars toonden en verkochten er hun werk. Er waren ook heel de dag workshops print, animatie voor kinderen, muziek en foodtrucks voorzien.

“Het imposante nieuwe paviljoen garandeert extra tentoonstellingsmogelijkheden en een nog uitgebreidere residentiewerking. Het paviljoen kan vrij ingevuld worden als atelier, exporuimte of als hybride van de twee”, klinkt het. “Zo stimuleert Frans Masereel Centrum de interactie tussen kunstenaars en publiek. Het landelijke uitzicht kreeg een prominente rol in het ontwerp: op die manier versterkt Frans Masereel Centrum zijn functie als rurale kunstoase.”

De eerste tentoonstelling in het nieuwe paviljoen is de internationale groepstentoonstelling WMDYWTL?. “‘Which Mirror Do You Want to Lick?’ gaat over spiegeling en ontdubbeling, van realiteit naar fictie, maar ook van fictie naar realiteit. De tentoonstelling toont meer dan 170 kunstwerken en artefacten die spelen met gebeurtenissen die zowel fictief als echt bestaan en toont aan hoe de werkelijkheid uit meerdere realiteiten bestaat.”

De tentoonstelling loopt nog tot 15 september.