Nieuwe speelplaats voor kleuters van basisschool De Pagadder Jef Van Nooten

22 mei 2019

13u26 0 Kasterlee De kleuters van gemeentelijke basisschool De Pagadder in de Schoolstraat in Lichtaart (Kasterlee) hebben woensdag hun vernieuwde speelplaats officieel in gebruik genomen.

“In december werd met de hulp van ouders en leerkrachten het oude lokaal dat er stond ontmanteld zodat nadien de ruwbouw kon worden afgebroken”, vertelt Anne Meeus, directeur van De Pagadder. “Nadien gebeurden er allerlei aanpassingswerken en papa’s timmerden tijdens de papaweek enkele leuke meubeltjes. Nu was de speelplaats na enkele maanden klaar om terug in gebruik genomen te worden. De inrichting is nog niet volledig klaar maar onze kleuters konden niet meer wachten.”