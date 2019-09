Nieuwe fietsstraten feestelijk in gebruik genomen Jef Van Nooten

12 september 2019

10u33 0 Kasterlee In Lichtaart en Kasterlee zijn donderdagochtend de nieuwe fietsstraten feestelijk ingefietst.

“De uitbreiding van de fietsstraten past in ons permanent streven naar meer verkeersveiligheid. Door de fietsstraten uit te breiden kunnen de leerlingen nog veiliger fietsen in de schoolomgeving”, zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). Om de fietsstraten in te huldigen, sprongen de leerlingen van de scholen die aan de fietsstraten liggen op de fiets. Samen met de burgemeester en de raadsleden, de omwonenden, de mobiliteitsdienst en de Fietsersbond testten ze uit hoe leuk en veilig het fietsen in de fietsstraten is. Na afloop werden de schoolkinderen getrakteerd op een ijsje.