Nieuwe achtbaan ‘Fury’ van Bobbejaanland kampt met problemen door hitte: uren aanschuiven voor niks Toon Verheijen

25 juni 2019

19u04 12 Kasterlee De nieuwe attractie Fury in Bobbejaanland kreeg dinsdagnamiddag te kampen met een technische panne als gevolg van de hitte. En laat die nieuwe attractie met als symbool een draak nu net het natuurelement vuur representeren.

Bobbejaanland opende afgelopen weekend na maanden bouwen de gloednieuwe attractie Fury. De nieuwste attractie van het pretpark in Lichtaart is meteen de snelste in de Benelux met snelheden tot 106,6 kilometer per uur. De 830 meter lange rollercoaster gaat ook een paar keer over de kop. ‘Fury’ ligt centraal in het park, tussen Typhoon en Sledge Hammer. Met de nieuwe waterpartij Naiads Waters vormt Fury het eerste themagebied in Bobbejaanland, Land of Legends. Elke attractie staat voor één van de natuurelementen op aarde. En laat nu net het vuurelement last krijgen van de warmte.

“De attractie werkt sowieso nog niet voor de volle honderd procent”, zegt woordvoerster Peggy Verelst. “We hebben normaal twee gondels, maar er werkt er nog maar eentje. De attractie opent voorlopig ook maar ‘s middags zodat we in de voormiddag nog wat technische afstellingen kunnen uitvoeren. Dinsdag zijn er inderdaad wat storingen opgetreden, maar die kwamen door de hitte.”

Er waren wel wat klachten dat mensen na uren aanschuiven verzocht werden de rij te verlaten. “Wanneer er zich een panne voordoet, doen we dat altijd. We kunnen immers op voorhand niet voorspellen hoe lang een herstelling gaat duren."