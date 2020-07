Nieuw terrein voor skaters, bmx’ers en steppers klaar tegen het einde van de zomer Toon Verheijen

01 juli 2020

18u48 0 Kasterlee Het nieuwe skateterrein in Kasterlee zal tegen het einde van de zomer in gebruik genomen worden. De bedoeling was het terrein bij het begin van de zomer te openen, maar corona gooide roet in het eten.

Kasterlee heeft een skateruimte aan Sporthal Duineneind en een skateloods in de Hoge Rielen. De ene ruimte was storend voor de omgeving en bij de andere was de ondergrond niet ideaal en bovendien te klein waardoor deze amper werd gebruikt.Daarom was de gemeente voor de skaters, bmx’ers en steppers naar een nieuwe locatie op zoek gegaan. “Eind 2019 waren de plannen klaar”, zegt schepen van Jeugd Rob Guns (CD&V). “Dit concept, centraal gelegen tussen de drie deelgemeenten, is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde skaters, steppers en bmx’ers. De oorspronkelijke timing om tegen 1 juli te kunnen openen, hebben we moeten bijstellen. We mikken nu op het einde van de zomer. “