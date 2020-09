Najaarsactiviteiten moeten inwoners terug naar de bibliotheek lokken Jef Van Nooten

21 september 2020

09u05 0 Kasterlee Sinds de coronacrisis hebben veel inwoners van Kasterlee hun weg naar de bibliotheek nog niet terug gevonden. De gemeente hoopt daar met enkele activiteiten verandering in te brengen.

Het najaarsprogramma start op 25 september in de bibliotheek in Lichtaart met een infosessie van seksuologe Sofie Ruts. Zij praat er over seksualiteit bij ouderen.

Dictee

Op 9 oktober is het aan de liefhebbers van de Nederlandse taal. “Om 20 uur spelen we met meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen en Brussel het Groot Dictee ‘heruitgevonden’”, zegt schepen Walter Van Baelen. “Dit taalspel is er voor iedereen die graag speelt met letters. Je moet dus geen spellingskrak zijn om mee te doen.”

Van 12 oktober tot en met 8 november loopt in de bibliotheek in Kasterlee een tentoonstelling met het werk van Leo Timmers. En als afsluiter van het najaarsprogramma is er op 24 november de lezing van Toni Coppers.

Coronaveilig

“Door deze najaarsactiviteiten te organiseren, willen we de mensen laten zien dat een bezoek aan de bib coronaveilig kan verlopen. Ontsmettingsmiddel, looprichtingen, mondmaskers,… al deze voorzorgsmaatregelen nemen we heel ernstig. Ook tijdens het najaarsprogramma kijken we hierop toe zodat iedereen op een geruste manier kan deelnemen aan deze ontspannende activiteiten.”