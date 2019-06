Na escape room is er nu ook ‘The Break-in’: De Putten lanceert alternatief spel voor kinderen Jef Van Nooten

15 juni 2019

16u43 0 Kasterlee Kinderen van 8 tot 14 jaar kunnen zich op Domein De Putten in Kasterlee voortaan wagen aan ‘The Break-in’, een spel gebaseerd op de escape rooms.

“Escape rooms veroverden de laatste jaren in snel tempo de wereld. Het principe was simpel en doeltreffend: puzzel je weg naar buiten”, zegt Cindy Embrechts van De Putten. “The break-in werd hierop gebaseerd met een jongere doelgroep in het achterhoofd. Zo wordt er niemand opgesloten, maar staat er bijvoorbeeld wel een spectaculaire kluis op hen te wachten die ze moeten open breken. In de kamer zijn allerlei vreemde voorwerpen, geheime codes en raadsels waarmee men binnen de 45 minuten de uitdagende missie kan voltooien.”

Het spel wordt begeleid door een applicatie die speciaal voor Domein De Putten werd ontwikkeld. Deze applicatie helpt de jongeren om het verhaal te ontdekken, de tijd te volgen en geeft hen de mogelijkheid om speeljetons van het jongerencafé in te ruilen voor tips.

Meer info over de reservatie op www.domeindeputten.be.