Na 12 jaar geduld: eindelijk veilig fietsen tussen Lichtaart en Poederlee Jef Van Nooten

24 oktober 2019

11u21 2 Kasterlee Het nieuwe en veilige fietspad langs de Lichtaartsesteenweg/Poederleesteenweg tussen Poederlee (Lille) en Lichtaart (Kasterlee) werd donderdag feestelijk geopend. Een feest was ook wel op zijn plaats, want fietsers hebben 12 jaar lang moeten wachten op de aanleg van het fietspad. Kostplaatje: zo’n 5 miljoen euro.

“Akkoord over aanleg van fietspad”, blokletterde uw krant in maart 2008. Het ging toen al om een akkoord. De eerste plannen waren nog eerder ontstaan. Dat er een oplossing moest komen voor de ‘moordstrookjes’ langs de N134 tussen Poederlee en Lichtaart bleek des te meer in oktober 2009 toen een jonge vrouw op de Poederleesteenweg in Lichtaart werd doodgereden toen ze naar huis fietste na een kermisfuif.

1,75 meter breed

Ruim 12 jaar na eerste plannen kunnen fietsers zich eindelijk veilig voelen langs de Lichtaartsesteenweg (Poederlee) en Poederleesteenweg (Lichtaart). De smalle fietspadstrook van 90 centimeter die vroeger pal tegen de rijbaan lag, is veranderd in een betonnen fietspad van 1,75 meter breed aan twee kanten van de rijbaan. In de dorpskernen liggen de nieuwe fietspaden tegen de rijweg, maar buiten de centra ligt het fietspad achter de gracht. Enkel tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst is er maar aan één kant een fietspad. Ter compensatie is dat fietspad daar dan wel 2,50 meter breed. Op dat stuk zijn er ook twee nieuwe fietsbruggen over de Aa en de Slootbeek. Alles samen gaat het over een nieuwe fietspadinfrastructuur van ruim zes kilometer.

“Wat in 2007 begon als een fietspadproject, groeide in de loop van de jaren uit tot een werk van circa 5 miljoen euro”, zeggen Ward Kennes en Marleen Peeters, burgemeesters van respectievelijk Kasterlee en Lille. “In het globale project zijn onder meer werken voor Aquafin, de herinrichting van kruispunten en bushaltes, en aanpassingen aan nutsleidingen en de spoorwegovergang inbegrepen.”

Voortuintjes onteigenen

Het akkoord voor de aanleg van de veilige fietspaden langs de N134 werd in 2008 ondertekend door de gemeentebesturen van Lille en Kasterlee, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat de fietspaden uiteindelijk pas in 2019 klaar zijn, heeft onder meer te maken met de trage onteigeningsprocedures. “Dit is een dossier waar ik meer dan 10 jaar voor en achter de schermen mijn schouders heb onder gezet", zegt Ward Kennes. “Velen hebben geen weet van de moeilijkheden waarop we in de loop der jaren zijn gestoten. Het veelvuldig overleg met de omwonenden en de aanpassingen, hebben op sommige momenten voor vertraging gezorgd. Maar het resultaat van deze samenwerking met buurgemeente Lille en AWV mag er zonder meer zijn.”

Andere invalswegen

In september 2018 kon uiteindelijk gestart worden met de eigenlijke aanleg van de fietspaden. Dertien maanden later brengen ze fietsers eindelijk veilig van het ene dorp naar het andere. Voor Marleen Peeters mag het hiermee niet stoppen. “Ons werk is zeker nog niet af. We zijn momenteel samen met AWV hard aan het werk om ook onze andere invalswegen te voorzien van een veilig fietspad. Helaas is dit altijd een proces van jaren.”