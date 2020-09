Motorrijder (28) botst tegen auto Jef Van Nooten

27 september 2020

In de Spoorwegstraat in Tielen (Kasterlee) zijn zaterdagochtend een motorrijder en een auto op elkaar gebotst. De 28-jarige motorrijder S.V.D.V. uit Kasterlee kwam ten val. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.