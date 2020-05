Mondmaskers voor inwoners van Kasterlee lopen vertraging op Jef Van Nooten

14 mei 2020

10u44 3 Kasterlee De inwoners van Kasterlee zullen nog wat langer geduld moeten hebben voordat ze een mondmasker krijgen geleverd. De mondmaskers van Think Pink hadden er al normaal moeten zijn. “Maar we vernemen nu van Think Pink dat onze mondmaskers niet voor 25 mei kunnen geleverd worden”, treurt burgemeester Ward Kennes.

Het gemeentebestuur van Kasterlee besliste op 22 april om herbruikbare mondmaskers te bestellen voor alle inwoners vanaf 6 jaar. Op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst, was de levertermijn 15 dagen. “Wij vernemen nu van Think Pink dat onze mondmaskers niet voor 25 mei kunnen geleverd worden. Dit vinden wij als lokaal bestuur een heel spijtige zaak. We betreuren dit enorm, want uiteraard willen we dat onze inwoners goed beschermd zijn”, vertelt burgemeester Ward Kennes.

10.000 mondmaskers

Los van de mondmaskers die bij Think Pink zijn besteld, heeft Kasterlee de voorbije weken al wel 10.000 mondmaskers verdeeld onder de kinesisten, tandartsen, thuisverpleging, vroedvrouwen, artsen, het funerarium, de woonzorgcentra, CIG De Merode en de scholen. “Inwoners die op dit moment mondmaskers nodig hebben, kunnen terecht bij de apotheek of supermarkt. En ze kunnen natuurlijk ook nog steeds mondmaskers zelf maken. De stoffenwinkels zijn sinds 4 mei opnieuw open”, besluit Ward Kennes.