Milieubelasting valt in brievenbus, maar moet niet meteen worden betaald Jef Van Nooten

19 maart 2020

13u26 0 Kasterlee Inwoners van Kasterlee krijgen deze week het aanslagbiljet van de milieubelasting in hun brievenbus. Omwille van het coronavirus verleent het gemeentebestuur betalingsuitstel voor deze aanslag.

In de gemeenteraad van 22 oktober 2019 keurde de gemeenteraad de milieubelasting voor de periode 2020 – 2025 goed. Eenpersoonsgezinnen betalen de komende jaren 36 euro, voor gezinnen van twee of meer personen bedraagt de milieubelasting 55 euro. “In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus verleent het gemeentebestuur een betalingsuitstel voor deze aanslag. De uiterste betaaldatum voor deze milieubelasting wordt dan 31 oktober 2020 in plaats van 13 mei”, zegt schepen van Financiën Gert Storms.