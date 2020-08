Maximum 30 km/u in hele dorpskern van Tielen Jef Van Nooten

26 augustus 2020

10u17 0 Kasterlee In de dorpskern van Tielen (Kasterlee) mag je vanaf 1 september nog maximum 30 kilometer per uur rijden. “De ganse kern van Tielen wordt een zone 30”, zegt burgemeester Ward Kennes.

De gemeente Kasterlee stelde in 2018 een mobiliteitsplan op. Daarin werden snelheidszones afgebakend die sindsdien systematisch worden ingevoerd. “In 2018 en 2019 werden rond de scholen van Lichtaart en Kasterlee in twee fasen de zones 30 ingevoerd en later uitgebreid. Ook in de Bloemenwijk van Lichtaart werd een zone 30 ingevoerd om deze woonzone verkeersveiliger te maken”, blikt Ward Kennes terug. “Nu is deelgemeente Tielen aan de beurt. De ganse kern van Tielen wordt een zone 30.”

Fietsstraten

Wat valt er allemaal onder de zone 30 in Tielen? Tielendorp vanaf het digitaal snelheidsbord tot aan de spoorwegovergang, de Kerkstraat vanaf het kruispunt met Tielendorp tot aan de oversteekplaats ter hoogte van huisnummer 33, de volledige Nieuwstraat en Schaarstraat, en het Stationsplein. “De Nieuwstraat en de Schaarstraat worden ook omgevormd tot fietsstraten. Hier mag maximum 30 kilometer per uur worden gereden en mogen auto’s de fietsers niet voorbijsteken”, aldus nog burgemeester Kennes. “En als kers op de taart verleggen we de oversteekplaats aan de school en de kinderopvang in Tielendorp. Deze week wordt die oversteek beveiligd met een dynamische verlichting.”

1 september

De technische dienst van de gemeente Kasterlee is gestart met de aanpassing van de signalisatie zodat alles klaar is wanneer op dinsdag 1 september het schooljaar start.