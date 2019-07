Markt Kasterlee wordt groener en autoluwer Voorbereidende werken starten normaal dit najaar Kristof De Cnodder

04 juli 2019

19u08 0 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de heraanleg van de Kastelse marktzone en de onmiddellijke omgeving er van. Bedoeling is de Markt groener en autoluwer maken. Zonder onverwachte tegenslagen gaan de voorbereidende werken dit najaar van start.

Eind 2011 keurde het toenmalige gemeentebestuur van Kasterlee ‘Masterplan De Met’ voor. Dat plan omvatte twee belangrijke fases. In fase één werd onder andere een ontmoetingscentrum opgetrokken en de zone achter het gemeentehuis heringericht. In fase twee staat de heraanleg van de Markt zelf op het programma.

“Bedoeling is dat de Markt meer een ontmoetingsfunctie gaat krijgen en een groener uitzicht”, legt Annemiek Coolen, hoofd van de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, uit. “Concreet gaan er onder andere extra bomen worden aangeplant. Aanvankelijk gaan er weliswaar enkele bomen worden gerooid, maar achteraf komen er een pak meer in de plaats. In totaal gaat het om een zestigtal dennen. Het aantal parkeerplaatsen wordt dan weer verminderd, maar in feite is dat al gecompenseerd bij de uitvoering van fase 1 van het masterplan. Toen werd er achter het gemeentehuis parkeergelegenheid bij gecreëerd. Overigens voorzien we in het nieuwe ontwerp enkele ruime fietsenstallingen.”

Terrassen

Naar mobiliteit toe verandert er nog één en ander. Zo verschuift de N123 naar het noorden, waardoor er ruimte vrij komt voor een plein dat grenst aan de horecaterrassen aan de zuidkant van de Markt. “Verder wordt het hele projectgebied – dat iets ruimer is dan de Markt alleen – ingericht als zone 30”, gaat Annemiek Coolen verder. “Dat komt de leefbaarheid in het centrum alleen maar ten goede.”

De plannen voor de heraanleg moeten wel nog definitief groen licht krijgen. Tot en met 27 juli krijgen burgers de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaarschriften in te dienen. Als alles volgens plan verloopt, zou de vergunning er tegen eind september, begin oktober moeten zijn. Dan kunnen de nutsmaatschappijen beginnen met het verleggen van de leidingen. Verder dient er ook nog een archeologisch onderzoek te gebeuren en een aannemer te worden aangesteld. Het gemeentebestuur hoopt dat in het voorjaar van 2020 de eigenlijke heraanleg kan starten.

“Om de hinder voor de omwonenden en passanten zo veel mogelijk te beperken, zal er in kleinere, aaneensluitende deelfases worden gewerkt”, besluit Annemiek Coolen. Een einddatum voor de heraanleg wordt voorlopig niet vooropgesteld. De timing moet immers eerst worden besproken met de aan te stellen aannemer. De kostprijs voor fase 2 van de herinrichting wordt geraamd op ongeveer anderhalf miljoen euro. Op maandag 2 september zal de gemeente een infomoment inrichten over het project. De inwoners zullen daarvoor in de loop van de zomer een uitnodiging in de bus krijgen.