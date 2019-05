Man probeerde slachtoffer burenruzie nog te helpen: “Hij was gruwelijk verwond” Jef Van Nooten

23 mei 2019

16u46 0 Kasterlee Een 74-jarige man uit Lichtaart (Kasterlee) is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat iemand hem heeft aangevallen met een landhak (een soort schoffel, gebruikt om onkruid te verwijderen en grond om te woelen). De vermoedelijke dader van de moordpoging, de buurman van het slachtoffer, werd later dood aangetroffen in zijn woning. Verschillende bronnen melden dat er geen twijfel meer is dat de man zichzelf van het leven beroofde.

De man werd woensdagnamiddag rond 13.45 uur door een buurman aangetroffen op een servitudeweg naast zijn woning. Het slachtoffer had een landhak in het hoofd. “De hulpdiensten brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Zijn toestand is nog steeds zeer ernstig”, vertelt een woordvoerder van het parket. Hij wordt in een coma gehouden.

“Ik was achteraan in de weide bezig met mijn paarden. Rond 12.30 uur ben ik gaan eten. Toen ik later terug in de weide kwam, hoorde ik het hondje van Francois blaffen. Ik ging wat dichterbij en zag hem op de grond liggen”, aldus buurman Jef. “Ik zag dat hij vol bloed hing. Toen ik naar hem toe ging, zag ik dat er een hak in de zijkant van zijn hoofd zat. Die zat zo diep en vast dat ik het er niet uit kreeg.”

“Francois lag met veel buren in de clinch. Ooit liep het ruiterpad over de servitudeweg, maar dat pad moest worden omgelegd omdat hij iedereen uitkafferde die er over kwam.”

Burenruzie

Als verdachte voor de moordpoging kwam al snel de buurman van het slachtoffer in beeld. Volgens de wijkagent hadden de twee mannen al geruime tijd ruzie met elkaar. “Tijdens de daaropvolgende huiszoeking werd die buurman, een man van 57 jaar, dood aangetroffen. “Er zijn aanwijzingen dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij zijn buurman had aangevallen”, aldus de parketwoordvoerder.

“Er is een voorgeschiedenis van een twist tussen de twee alleenstaande mannen, waarbij ook een opsporingsonderzoek loopt. De wijkagent heeft recent bemiddeld tussen de twee mannen. De aanleiding zal ook verder onderzocht worden.”

Onderzoeksrechter

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord op de 74-jarige man. De onderzoeksrechter, het parket, de wetsdokter en het labo zijn woensdagavond ter plaatse afgestapt.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.