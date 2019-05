Leerlingen De Pagadder komen uitgedost als hun favoriet boek- of strippersonage naar school Jef Van Nooten

29 mei 2019

12u34 0 Kasterlee Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Pagadder uit Lichtaart (Kasterlee) kwamen woensdag verkleed naar school. Ze hadden zich voor de gelegenheid uitgedost zoals hun favoriete boek- of strippersonage.

Met de verkleedpartij sloot De Pagadder het jaarthema ‘Letterpret van a tot z!’ feestelijk af. “Een jaar lang hebben we leespromotie op de agenda gezet. Het doel was om kinderen ervan te overtuigen dat (voor)lezen leuk, spannend, leerzaam, verrassend, gezellig, ontroerend en nog zoveel meer kan zijn”, zegt directeur Anne Meeus van De Pagadder. “In alle klassen werden activiteiten gedaan om kinderen leesplezier te laten beleven. Ouders werden uitgenodigd om thuis samen te lezen of voor te lezen. En de leerlingen van het 6de leerjaar richtten een prachtig leesplezierklasje in waar al onze kinderen en leerkrachten terecht kunnen tijdens de middag en tijdens de schooluren.”

Het jaarthema werd woensdag afgesloten met een lees- en letterdag. “Een ganse voormiddag namen de leerlingen deel aan allerlei activiteiten passend bij het jaarthema. De kinderen en leerkrachten kwamen ook verkleed als hun lievelingspersonage uit een boek, strip of verhaal naar school.”