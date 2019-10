Koop eens een spookhuis: Bobbejaanland heeft er één op overschot Jef Van Nooten

16 oktober 2019

16u38 10 Kasterlee Mag het dit jaar ietsje meer zijn voor Halloween? Koop dan eens een spookhuis. Bobbejaanland heeft er één op overschot. Na 3,5 jaar heeft is het contract tussen Bobbejaanland en de bedenker van ‘Nightmare Motel’ afgelopen. Voor 10.000 euro kan je het spookhuis op de kop tikken.

Met Halloween in aantocht komt bij veel Vlamingen de drang naar boven om eens goed te griezelen. Wie de ruimte heeft en het nodige geld op tafel wil leggen, kan dat binnenkort ook gewoon thuis doen. Pretpark Bobbejaanland heeft een spookhuis op overschot. ‘Nightmare Motel’ is een combinatie tussen een spookhuis en een escape room. De griezelkamer opende 3,5 jaar geleden in Bobbejaanland, maar wordt nu te koop aangeboden door Del Dracco Entertainment, het bedrijf dat het spookhuis bouwde.

“We zijn in april 2016 gestart met Nightmare Motel”, vertelt Peggy Verelst, commercieel directeur bij Bobbejaanland. “We hebben destijds een contact voor vier seizoenen afgesloten met El Dracco Entertainment. Dat contract loopt stilaan af. Dit betekent dat de eigenaar het spookhuis mag verkopen.”

Het spookhuis is ingericht in een gebouw van Bobbejaanland. Dat gebouw is uiteraard niet te koop, maar wie Nightmare Motel op de kop tikt, wordt wel eigenaar van alle decors en licht- en geluidseffecten. Bezoekers van het spookhuis krijgen onder meer een bewegend bed voorgeschoteld of een plafond dat naar beneden komt. Een schuddende pop, en wind- en watereffecten maken de griezelbeleving totaal.

10.000 euro

De bouw van het spookhuis heeft in 2016 zo’n 80.000 euro gekost. El Dracco Entertainment hoopt er nu nog zo’n 10.000 euro voor te krijgen. Als er geen goed bod op tafel komt, is mogelijk ook Bobbejaanland zelf geïnteresseerd om het spookhuis te kopen. “We denken dat Nightmare Motel zeker nog zijn waarde heeft voor Bobbejaanland, vooral in de Halloween-periode”, zegt commercieel directeur Peggy Verelst. “Maar wij willen de komende Halloweenperiode afwachten om te zien hoe Nightmare Motel nog draait tussen al onze andere spookhuizen, want we hebben er zes ondertussen.”

Balans

Nightmare Motel is nog tot 10 november te bezoeken in Bobbejaanland. Daarna beslist de directie van het pretpark of ze zelf een bod zal uitbrengen om het spookhuis te kopen. “Na deze Halloweenperiode maken we de balans op. Ofwel doen we zelf een bod, ofwel wordt het aan iemand anders verkocht. In dat geval komt er in Bobbejaanland een ruimte vrij. We zullen dan bekijken of we die ruimte voor Halloween blijven inzetten, of een andere bestemming geven.”