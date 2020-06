Kom alles te weten over de wolf: komende zaterdag infowandeling ‘Wolven in de Kempen’ in Kasterlee emz

25 juni 2020

21u12 4 Kasterlee Welkom Wolf organiseert aanstaande zaterdag een infowandeling ‘Wolven in de Kempen’ in het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw in Kasterlee. Daarbij leren de deelnemers alles over de comeback van de fascinerende dieren. De gidsen van natuurvereniging Landschap vzw zullen alle pertinente vragen over het roofdier proberen te beantwoorden.

Verschillende waarnemers uit Lichtaart en Lille namen op 21 december 2019 contact op met Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van Landschap vzw. Die hadden immers een wolf zien lopen. De dagen nadien vielen er in Zoersel een aantal schapen ten prooi. Dat was telkens Noëlle, die vanuit het noorden van Duitsland via Nederland in de Kempen terecht gekomen was. Momenteel verblijft de wolvin met wolf August op de militaire domeinen in Limburg, waar ze onlangs vier welpen heeft voortgebracht.

Het was dan wel een blitzbezoek, maar op 31 maart 2020 was het opnieuw prijs. In Herentals en Wiekevorst werd een nieuwe zwervende wolf gefilmd en gefotografeerd. Eind maart 2020 was er eveneens een exemplaar aanwezig in Retie en in Mol. Dat was mogelijk een andere.

Mythe en waarheid

Over de wolf doen heel wat fabels de ronde. Om waarheid van mythe te onderscheiden, organiseren Landschap vzw en Welkom Wolf een infowandeling over wolven en hun boeiende levenswijze. Hoe herken je een wolf? Zijn de dieren gevaarlijk voor de mens? Kan ik nog met mijn hond gaan wandelen? Heeft de wolf een voldoende groot territorium met de natuurgebieden in de Kempense regio? Daarop en op andere vragen die op ieders lippen liggen, zullen de gidsen antwoorden geven bij de infowandeling ‘Wolven in de Kempen’ in Kasterlee.

De infowandeling gaat door op zaterdag 27 juni. Dat gebeurt in twee shiften: eentje van 10 uur tot half 1 en eentje van twee tot half 5. Het punt van afspraak is de parking van de 3master Campus op de Pater Damiaanstraat 10 in Kasterlee. De deelname is gratis voor leden van Landschap vzw. Niet-leden betalen 2,5 euro per persoon of 5 euro per gezin. Vanwege de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Per gids kunnen slechts 20 deelnemers mee. Inschrijven is dus verplicht. Dat gebeurt met een mailtje aan info@landschapsvzw of telefonisch via 0495 32 53 30 (Jan Loos). Daarin dient u duidelijk het aantal personen te vermelden en de wandeling van 10 uur of 14 uur. De wandeling is maximaal vier kilometer lang. Het wandelparcours is buggy- en rolstoelvriendelijk. Honden zijn niet welkom.