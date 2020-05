Knutselbox voor kinderen van kwetsbare gezinnen Jef Van Nooten

19 mei 2020

14u30 0 Kasterlee Bijna vijftig gezinnen uit Kasterlee mogen een knutselbox in ontvangst nemen. Het gaat om de meest kwetsbare gezinnen voor wie de aankoop van spelmaterieel een extra hap uit het budget is.

Zolang niet alle kinderen terug naar school kunnen, zitten nog veel kinderen zich thuis te vervelen. De gemeente Kasterlee wil kwetsbare gezinnen ondersteunen door de kinderen een knutselbox aan te bieden. In totaal 48 gezinnen met kinderen tot 12 jaar die gekend zijn bij de sociale dienst krijgen een knutselbox. “Voor sommige gezinnen komt deze coronacrisis extra hard aan. Voor de meest kwetsbare gezinnen is de aankoop van spelmateriaal een extra hap uit het budget, vandaar dat we hen extra willen steunen. Met deze knutselboxen kunnen ze alvast creatief aan de slag”, vertelt schepen voor welzijn Sumati Adriaensen (CD&V).

UNO-spel

De 48 gezinnen worden per brief op de hoogte gebracht en kunnen de boxen afhalen op het sociaal huis. Het OCMW, de welzijnsdienst en de Welzijnsschakel ’t Locomotiefje werkten samen voor sir initiatief. “De standaard box met verschillende knutselmaterialen werd per leeftijdscategorie aangevuld met extra materialen. Zo is er voor jonge kinderen een puzzel voorzien, voor de oudere kinderen een UNO-spel.”