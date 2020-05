Kempense chef-koks bereiden 15.000 gezonde maaltijden voor zorgverleners Jef Van Nooten

11 mei 2020

19u06 0 Kasterlee Verscheidene chefkoks hebben de voorbije weken vanuit een keuken in Tielen (Kasterlee) 15.000 maaltijden klaargemaakt en verdeeld naar enkele ziekenhuizen in de provincie. Met het project ‘Feed The Nurses’ wilden ze gezonde voeding aanbieden aan zorgverleners.



Het project Feed The Nurses is ontstaan aan het begin van de lockdown. “Uit nood aan gezonde voeding en ondersteuning voor de zorgverleners, maar ook om de voedselverspilling van stock en reeds geproduceerde producten te minimaliseren”, klinkt het.

Hendrickx Feesten

In totaal zijn veertig verschillende chefs en restaurantuitbaters mee in het project gestapt. Ook in de Kempen verzamelden een aantal chefs zich om zo de verplichte sluiting van hun zaak om te zetten in iets positiefs. Vanuit het atelier van Hendrickx Feesten in Tielen hebben ze de voorbije acht weken maar liefst 15.000 maaltijden klaargemaakt. Die werden nadien verdeeld naar AZ Turnhout, AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle, ziekenhuizen ZNA & GZA Antwerpen en de huisartsenwachtpost in Turnhout. “Dit volledig op enthousiaste en vrijwillige basis en met gedoneerde producten en materialen”, klinkt het. “Om ons verhaal in schoonheid af te sluiten wilden wij onze helden nogmaals verwennen met een apotheose.”

Porselein

Voor die apotheose trekken de chefs naar de ziekenhuizen om ter plaatse een culinaire creatie te presenteren. Niet in wegwerpbakjes zoals de voorbije 15.000 maaltijden, maar op een porseleinen servies. Maandag trokken de chefs naar AZ Turnhout, dinsdag komt AZ Herentals aan de beurt. “Als afsluiter van dit project wilden we onze culinaire creaties zèlf overhandigen aan onze helden. Het porselein is het resultaat van een gewonnen wedstrijd uitgeschreven door culinair keramist Charlie Martens, waarvan we 1.000 exemplaren hebben ontvangen.”