Keeses Molen heeft zijn wieken terug: “Vanaf dinsdag begint het proefdraaien” Jef Van Nooten

24 augustus 2020

14u14 0 Kasterlee De Keeses Molen, het uithangbord van Kasterlee, heeft zijn wieken terug. Daarmee komt bijna een einde aan de hoognodige restauratie van het beschermde monument. Om de molen voldoende wind te geven, werden verscheidene bomen in de omgeving gekapt. “Vanaf dinsdag zal de molen proefdraaien”, zegt schepen van Erfgoed Rob Guns.

Tien jaar geleden was het al duidelijk dat de Keeses Molen dringend aan restauratie toe was. Het dossier werd al in 2013 goedgekeurd, maar de premie voor de restauratie liet jarenlang op zich wachten. Anderhalf jaar geleden kon dan toch eindelijk gestart worden met de restauratie. De Keeses Molen werd daarvoor gedemonteerd en naar de gerenommeerde molenbouwer John De Jongh in Nederland gebracht. Maandag kwam de molenbouwer naar Kasterlee om de wieken terug te plaatsen. Daarmee gaat de laatste fase van de restauratie in. “Van zodra het wiekenstel gemonteerd, gebalanceerd en gekoppeld is, stellen we alles in het werk om het binnenwerk operationeel te maken”, vertelt molenbouwer John De Jongh.

Welkom

De volgende weken wordt ook de omgeving aangelegd en het terrein opgehoogd. Over vier weken moet alles klaar zijn. “Dan heeft Kasterlee zijn uithangbord terug. De molen vormt een poort naar het centrum van Kasterlee. Hij heet toeristen welkom”, zegt schepen Rob Guns.

Bomen

De totale restauratie van Keeses Molen kost zo’n 540.000 euro. Daarvan wordt 380.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Om die restauratiepremie te krijgen, moet de molen wel maalvaardig zijn. “We hebben er daarom voor gezorgd dat hij voldoende wind krijgt”, vervolgt Rob Guns. “De molen is één meter omhoog gebracht, en in de buurt zijn enkele bomen gesneuveld om een tochtgat te creëren zodat de wind er door kan gaan. De molen kan draaien met enkel het houtwerk van de wieken, maar er kunnen ook doeken tegen komen om extra kracht te geven.”

Proefdraaien

Met buurtbewoner Jef Van de Putte krijgt de Keeses Molen een nieuwe molenaar. Hij volgde daarvoor een cursus. “Nog enkele weken proefdraaien, wellicht nog wat afstelwerk en daarna kan de molen terug volwaardig draaien”, vertelt Jef Van de Putte. “De molen zal al zeker elke zondagvoormiddag draaien.”

Symbool

De Keeses Molen stond oorspronkelijk in Heist-op-den-Berg maar werd in 1923 gekocht door Kees van Laer toen de bestaande molen aan Molenberg omver was gewaaid. Ook de Keeses Molen stond aanvankelijk aan Molenberg maar verhuisde in 1953 naar de huidige locatie langs de Geelsebaan in het centrum van Kasterlee. Vanaf dat moment is Keeses Molen een toeristisch symbool geworden. In 2011 heeft de gemeente de molen gekocht voor 30.000 euro.