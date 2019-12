Kathleen Eelen wint ‘Groot dictee’ van Kasterlee Jef Van Nooten

10 december 2019

16u36 0 Kasterlee De bibliotheek van Kasterlee nam vrijdagavond 6 december deel aan ‘De Schrijfwijzen, Het Groot dictee Heruitgevonden’. Kathleen Eelen kwam als winnares uit de bus.

Over heel Vlaanderen namen meer dan honderd bibliotheken deel aan het ‘Groot dictee’. In Kasterlee waagden 19 deelnemers zich aan het initiatief met taal en letters. “Kathleen Eelen scoorde het best in het traditionele dictee. Ze maakte geen enkele fout. Zij kreeg een gouden pen”, zegt schepen voor Bibliotheken Walter Van Balen. “De tweede plaats ging ex aequo naar Jolien De Groof en Marianne Vervloesem. Bij ‘het langste woord’ ging de overwinning naar Jolien De Groof, voor Jan Verhoeven en Johan Vandesande. Jolien mocht een zilveren pen ontvangen.”