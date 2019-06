Kasterlee weert werfverkeer aan schoolomgevingen Jef Van Nooten

13 juni 2019

16u43 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee heeft samen met de bouwsector een charter rond werftransport ondertekend. Het charter moet bijdragen tot veilige schoolomgevingen.

“In het charter staat dat geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. In de signalisatievergunning die de gemeente aflevert bij werken, worden deze voorwaarden voortaan mee opgenomen”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de gemeentelijke mobiliteitsdienst.