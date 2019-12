Kasterlee stelt vier blokpunten open voor studenten Jef Van Nooten

09 december 2019

20u24 2 Kasterlee Studenten in Kasterlee kunnen nog tot 24 januari terecht in vier blokpunten in Kasterlee. Zowel de drie bibliotheken als de raadzaal van het gemeentehuis worden opgesteld om te blokken.

“Alleen is maar alleen, ook als je moet studeren. Steeds meer studenten kiezen er dan ook voor om in groep te blokken”, klinkt het bij de gemeente. “Samen studeren heeft verschillende voordelen: je kan elkaar vragen stellen, je motiveert elkaar en je werkt vaak beter omdat zien leren doet leren.”

Van 9 december tot en met 24 januari zijn er in Kasterlee vier blokpunten. “Je kan studeren in de 3 bibliotheken en in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle blokkers zijn welkom. Het gemeentebestuur voorziet een gezonde snack en water. Het enige dat gevraagd wordt, is dat studenten respect hebben voor elkaar en dat er rust is in de studieruimte.”