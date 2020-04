Kasterlee schrapt kermis en expo van tekenacademie Jef Van Nooten

21 april 2020

15u22 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee heeft beslist om drie evenementen in de maand mei te schrappen. Het gemeentebestuur wacht daarvoor niet op maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Voorlopig lopen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad tot 3 mei. Maar ook nadien zullen verscheidene evenementen in Kasterlee al zeker niet doorgaan.

Kermis

Zo wordt de mei-kermis in het centrum van Kasterlee geschrapt op 16, 17 en 18 mei. “De kermis is immers een plaats waar alle generaties worden gemengd en de sociale afstand van 1,5 meter bij drukte moeilijk kan worden gehandhaafd. Of de kermissen in juli in Tielen en in september in Lichtaart en Kasterlee later dit jaar kunnen doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Eindejaarstentoonstelling

Daarnaast zal er dit jaar ook geen eindejaarstentoonstelling plaatsvinden door de leerlingen van de tekenacademie. “Ook dit is een evenement dat diverse generaties samenbrengt. Het gebouw van de Oude Pastorij waar de kunstwerken worden gepresenteerd leent zich niet goed om de corona-maatregelen te respecteren wanneer mensen de kleine ruimtes bezoeken en elkaar kruisen in de traphal.”

Acatari

Ook het officiële bezoek aan de Roemeense partnergemeente Acatari is afgelast. Voorlopig is nog niet duidelijk of dit bezoek in het najaar kan plaatsvinden of tot volgend jaar wordt uitgesteld.