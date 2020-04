Kasterlee onderzoekt mogelijkheid van mondmasker voor elke inwoner Jef Van Nooten

21 april 2020

13u37 4 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee onderzoekt de mogelijkheid om elke inwoner een herbruikbaar mondmasker te geven. “Al zouden die eigenlijk via het normale winkelcircuit beschikbaar moeten zijn”, vindt burgemeester Ward Kennes.

Enkele steden en gemeenten hebben beslist om inwoners een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. Dat is onder andere het geval in Leuven. De burgemeester van Leuven wil zo een eventuele heropflakkering van besmetting voorkomen wanneer de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen in werking treed. Ook de gemeente Kasterlee onderzoekt deze mogelijkheid. “We zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. We krijgen verscheidene aanbiedingen van leveranciers en zijn momenteel aan het nagaan welke leveranciers wat kunnen doen”, zegt Kastels burgemeester Ward Kennes. “Het onderwerp staat ook geprogrammeerde voor onze volgende crisisvergadering.”

Zeep

De gemeente Kasterlee onderzoekt dus wat er mogelijk is, al vindt burgemeester Ward Kennes dat dit eigenlijk geen taak van een gemeente zou moeten zijn. “Als de federale overheid vindt dat mondmaskers belangrijk zijn, zouden ze in het gewone circuit beschikbaar moeten zijn, net zoals zeep of ontsmettingsgel. Maar omdat verscheidene overheden het laten afweten momenteel, bekijken we noodgedwongen op gemeenteniveau wat de mogelijkheden zijn.”