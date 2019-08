Kasterlee maakt werk van ‘verkeersveiligheid op den buiten’ Jef Van Nooten

15u07 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee lanceert zondag het project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’. Met landbouwmachines worden verkeerssituaties geschetst waarmee fietsers en landbouwers vaak te maken hebben.

Kasterlee is een landelijke gemeente waar niet alleen veel landbouwvoertuigen rijden, maar ook veel gefietst wordt. Die combinatie kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het gemeentebestuur start daarom een project om de verkeersveiligheid op landelijke wegen te vergroten.

Op zondag 1 september om 10.30 uur worden voor het OC van Kasterlee landbouwmachines opgesteld met infoborden die verkeerssituaties schetsen waarmee fietsers en landbouwers vaak te maken hebben op ‘den boerenbuiten’. De politie en mobiliteitsdienst van Kasterlee zullen toelichting geven over welke gedragsregels zowel voor fietsers als voor landbouwers gepast zijn in zo’n situaties. “Doelstelling van het project is de verkeersveiligheid op landelijke wegen te vergroten door in te zetten op wederzijds begrip en respect bij de verschillende weggebruikers, en door inzicht te geven omtrent risico’s die eigen zijn aan grote landbouwvoertuigen”, zegt schepen voor Landbouw Guy Van de Perre. “Iedereen weet dat er in onze gemeente veel gefietst wordt, en met veel landbouwgebied en actieve landbouwbedrijven is er dus ook veel landbouwverkeer. Dit project is dan ook zeer toepasselijk en een grote meerwaarde voor de veiligheid van de mensen die in ons buitengebied wonen en werken of aan recreatie willen doen.”

Behalve de wielertoeristen zullen de komende weken en maanden ook schoolkinderen en fietsende senioren specifiek benaderd worden, maar ook landbouwers en het grote publiek kunnen met het project kennismaken tijdens de Dag van de landbouw op 15 september.