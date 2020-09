Kasterlee brengt economische gevolgen van coronacrisis in kaart Jef Van Nooten

25 september 2020

12u14 2 Kasterlee De gemeente Kasterlee gaat een grootschalige enquête uitvoeren bij de lokale ondernemers in het dorp. Op die manier wil het gemeentebestuur onderzoeken wat de gevolgen van de coronacrisis op de lokale economie.

“Wij willen graag de impact van de coronacrisis op de lokale economie meten”, vertelt burgemeester Ward Kennes. “Dit aan de hand van een enquête bij de lokale ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepen en dienstverleners.”

Knelpunten

Het gaat om een online onderzoek. De gemeente werkt voor het onderzoek samen met onder andere Universiteit Antwerpen en UNIZO. “We hopen uit deze online bevraging te leren waar eventuele knelpunten zaten, zodat we hierop kunnen inspelen tijdens een volgende crisissituatie”, zegt schepen van Lokale Economie Walter Van Baelen. “Over enkele weken plannen we ook een enquête onder onze inwoners, want ook van hen willen we weten hoe zij de coronacrisis beleefden.”