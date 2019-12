Kasterlee beloont elf cultuurverenigingen met subsidie en oorkonde Jef Van Nooten

11 december 2019

16u22 2 Kasterlee De gemeente Kasterlee heeft samen met de cultuurraad subsidies uitgereikt voor enkele uitzonderlijke culturele prestaties van erkende cultuurverenigingen. Elf verenigingen namen een cheque van 400 euro en een oorkonde van het gemeentebestuur in ontvangst.

Het was de zesde keer dat de culturele subsidies en oorkondes werden uitgereikt in Kasterlee. De winnende verenigingen verzamelden in het Ligahof in Lichtaart. “Ze werden gekozen omwille van een prestatie die ze dit jaar zelf geleverd hebben of omwille van de bijzondere inzet van één van hun leden”, zegt schepen van Cultuur Guy Van de Perre. “Voor sommige uitverkorenen was de verrassing enorm groot. Zij waren immers niet op de hoogte van hun kandidatuur maar uiteraard wel opgetogen met de extra appreciatie.”

Volgende cultuurverenigingen werden dit jaar gelauwerd:

1. Okra Kasterlee met de prestatie van Aloïs Wils, 18 jaar voorzitter, wijkverantwoordelijke en clubverantwoordelijke voor de fietsersgroep.

2. KVLV en Landelijke Gilde Lichtaart voor de 35ste samenwerking ter gelegenheid van de organisatie van de jaarlijkse Hoevetocht.

3. KWB Lichtaart met de prestatie van Wannes Adriaensen, 33 jaar wijkmeester en 25-jaar chef-kok van de KWB kooklessen.

4. Beweging.net met de prestatie van Jef Peeters, 15 jaar voorzitter met bijzondere aandacht voor de zwakkere en sociale thema’s, voorzitter van de lokale Fietsersbondafdeling.

5. Samana Tielen met de prestatie van Irène Nees, 40 jaar gedreven lid o.a. als bestuurslid, ziekenbezoekster en verzorgster van de pastorale bezinningen.

6. Zangkoor Eglantier met de prestatie van Hugo Van Gaver, gewezen voorzitter die voor een nieuwe wind in de vereniging zorgde, mede-initiatiefnemer van Koorlink-Kempen.

7. Landelijke Gilde Tielen met de prestatie van Jos Geerts, 45 jaar bestuurslid waarvan 28 jaar voorzitter.

8. Kemp’ner Musikanten met de prestatie van Ilse Janssens, 10 jaar bestuurslid en 38 jaar zangeres van de vereniging.

9-11. KF De Kempenzonen, KF De Kunstminnaars, KF Vreugd in Deugd voor de organisatie van de Fanfarathon, een intense samenwerking waarbij bijzonder veel geld verzameld werd voor het Kinderkankerfonds en verenigingen, scholen en inwoners van de 3 deelgemeenten gemobiliseerd werden.