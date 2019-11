Kastels bedrijf verovert Nederlandse markt met vrouwenpruiken: “Vooral succes bij noorderburen, want verzekering betaalt meer terug” Jef Van Nooten

14 november 2019

13u01 0 Kasterlee Het bedrijf ‘In Fix Hair’ uit Kasterlee is steeds meer de Nederlandse markt aan het veroveren. Het bedrijf maakt per jaar zo’n 1.500 haarwerken voor vrouwen. “Voor onze pruiken zoeken we 100 procent natuurlijk Europees haar uit. Nadien wordt elk haarwerkje met de hand geknoopt”, zegt zaakvoerster Katrien Van Allemeersch.

Op zondag 17 november zet de Dag van de Ambachten het Belgisch vakmanschap in de kijker. Een minder gekend ambacht is haarwerken knopen. In Fix Hair uit de Poederleesteenweg in Lichtaart (Kasterlee) is erin gespecialiseerd. Met succes, want het bedrijf maakte het voorbije jaar zo’n 1.500 haarwerken voor meisjes en vrouwen die kampen met haarverlies of kaalheid. “Ons haar is een belangrijk onderdeel van wie we zijn en hoe we ons voelen”, vertelt zaakvoerster Katrien Van Allemeersch. “Kaalheid wordt nog te vaak gepercipieerd als een mannelijke kwaal. Maar in België en Nederland kampen zo’n 350.000 vrouwen onder de 60 jaar met kaalheid of alopecia androgenetica. Jaarlijks verliezen in ons land ook 10.000 mensen hun haren als gevolg van chemotherapie. Deze mensen voelen zich daar niet goed bij. Onzekerheid steekt de kop op.”

Bewegen

Deze vrouwen kunnen bij In Fix Hair terecht. Het bedrijf gebruikt voor de haarwerken alleen natuurlijk, en dus ongekleurd, Europees haar. Omdat dan de schubbenlaag op de haren intact wordt gehouden. “Want het zijn precies deze schubben die de haren doen bewegen”, zegt Katrien Van Allemeersch.

Productie in Filippijnen

De productiesite van In Fix Hair bevindt zich in de Filippijnen. Daar zijn zo’n 220 mensen tewerkgesteld. De voorbereidingen en de afwerking gebeurt in Kasterlee waar drie werknemers zijn. “Het creëren van een haarwerkje is een intensief manueel proces. Om de juiste match te vinden met de kleur, krul en structuur van de eigen haren van de dame met haarverlies, selecteren we de Europese haren zorgvuldig. Daarna vertrekken de haren naar de productiesite in de Filipijnen waar ze handgeknoopt worden tot een haarwerk op maat. Weer in Kasterlee gebeurt een verregaande kwaliteitscontrole om zo een uniek haarwerk te creëren dat als het ware integreert met de eigen haren. Zonder zichtbare rand, een haarwerk dat heel comfortabel draagt", zegt Katrien Van Allemeersch die regelmatig naar de productiesite in de Filippijnen reist.

Terugbetaling

In Fix Hair richt zich met de haarwerken steeds meer op de Nederlandse markt. In België werken momenteel 35 kappers samen met de haarwerkproducent uit Kasterlee. In Nederland zijn er dat al 45. Het is geen toeval dat het bedrijf uit Kasterlee meer klanten heeft in Nederland dan in België. “De reden hiervoor is dat het zorgverzekersysteem in Nederland veel beter is voor mensen en vooral vrouwen die lijden aan alopecia (extreme vorm van kaalheid, waarbij al het lichaamshaar uitvalt). Jaarlijks krijgen zij een aanzienlijke vergoeding, terwijl in België er maar tweejaarlijks een bedrag van 180 of 200 euro wordt terugbetaald, enkel bij de extreme gevallen.” Verder internationaal uitbreiden is momenteel geen ambitie voor In Fix Hair. “De focus ligt op productverbetering en op het opleiden van onze kappers om de haarwerken perfect op te meten en aan te brengen bij hun klanten. Om zo samen nog meer vrouwen met haarverlies te helpen”, besluit Katrien Van Allemeersch.