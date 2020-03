Jongeren van De Orchidee brengen STRAF! op de planken Jef Van Nooten

09 maart 2020

08u07 0 Kasterlee In het theater van De Orchidee in Tielen (Kasterlee) is zaterdag STRAF! in première gegaan, de nieuwste voorstelling van de jongeren van Tejater De Orchidee.

Het stuk gaat over erkenning, gezien en graag gezien willen worden. “Een stel tieners worstelt met het leven en waar ze naartoe wil. Tijdens een strafstudie moeten ze hun woensdagnamiddag samen doorbrengen”, klinkt het. “Het toneelstuk verwijst een beetje naar de film ‘The Breakfast Club’, zonder aan authenticiteit in te boeten. De teksten zijn geschreven door de jongeren, dialogen zijn ontstaan uit improvisaties. Het resultaat is straf.”

Nog twee voorstellingen

De acteurs van dienst zijn Rosanne Merrie, Hasse Picavet, Laura Meeus en Stef Wouters. Jessica Hagmeijer staat in voor de regie. Twee voorstellingen zijn achter de rug. Ook op zaterdag 14 maart (20.15 uur) en zondag 15 maart (15 uur) staan er nog voorstellingen geprogrammeerd. Tickets reserveren kan via de website van De Orchidee of telefonisch via 0498/82.65.16.