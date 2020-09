Jonge twintigers heropenen gastropub ’t Ligtdaar : “We wilden de eerste zijn met de Tripel 888 van ’t vat” Toon Verheijen

13 september 2020

15u43 40 Kasterlee Twee jonge twintigers die in volle coronatijd hun dromen hebben volgehouden en hun eigen café openden. Rico Scheltjens (23) en Melissa Franken (24) hebben het gedaan met gastropub ’t Ligtdaar in Lichtaart. En nu zijn ze ook nog eens de eerste die de Tripel 888 van vtm-journalist Patrick Van Gompel op de kaart hebben in de Kempen. “ Twee jonge twintigers die in volle coronatijd hun dromen hebben volgehouden en hun eigen café openden. Rico Scheltjens (23) en Melissa Franken (24) hebben het gedaan met gastropub ’t Ligtdaar in Lichtaart. En nu zijn ze ook nog eens de eerste die de Tripel 888 van vtm-journalist Patrick Van Gompel op de kaart hebben in de Kempen. “ Toen ik in Het Laatste Nieuws las dat een café in Turnhout de eerste zou zijn, heb ik Patrick meteen gebeld”, lacht Ricco.

Je bent begin 20, werkt al jaren in de horeca en je droomt van een eigen zaak. Begin dit jaar besloten Ricco en Melissa de sprong te wagen. Vol verwachting keken ze uit naar 1 april, de dag dat ze de gastropub ’t Ligtdaar zouden openen in Lichtaart. Maar het verwenste coronavirus gooide letterlijk roet in het eten. “Dat was even een zure, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten”, vertellen Ricco en Melissa. “We hebben de zaak volledig opgeknapt en we zijn ook met meeneemmaaltijden gestart. Een schot in de roos en we hadden eerlijk gezegd soms moeite met het bijhouden van de bestellingen.”

Vonk

Ricco en Melissa lieten uiteindelijk op 8 juni voor het eerst weer bier door de tapkranen vloeien en klanten konden nu ook echt ter plaatse de maaltijden komen proeven. Helemaal een sprong in het onbekende is het zeker niet. Ricco heeft zeven jaar hotelschool gevolgd in Geel. Melissa is al even gedreven. Ze hebben elkaar trouwens leren kennen tijdens hun jobstudententijd in het café dat ze nu hebben overgenomen. Al kenden ze elkaar al een beetje omdat ze in dezelfde straat woonden. Maar de vonk sloeg over in ’t Ligtdaar waar ze ook beiden al een tijdje werkten. Ricco is door ijverige zelfstudie, dat wil zeggen veel proeven en veel opzoeken, een bierkenner geworden. Hij is dol op Belgische tripels en daarom werkt hij veel met suggestiebieren. Hij is helemaal weg van de Tripel d’Anvers en ook van de Westmalle Tripel.

Bierliefhebber

“Maar toen las ik in Het Laatste Nieuws in de brouwerijreeks het verhaal van de Tripel 888 van Patrick Van Gompel”, vertelt Ricco. “Ik heb hem meteen gebeld en gezegd dat ik de eerste wilde zijn (lacht). Onze klanten moeten de Tripel Eight absoluut leren kennen. Tussen haakjes, ik denk dat we hier in de Kempen gewoon Tripel Acht gaan zeggen. Een ongelooflijk lekker bier. Er zit van niets te veel in, het is niet te bitter of te zoet of niet te kruidig, het is heel goed in balans. Ik weet zeker dat elke bierliefhebber het graag zal drinken. En dat is wat we trouwens echt wel willen doen: onze klanten verrassen met nog wat onbekende maar vooral goede bieren. Liefst een tripel.” Melissa kijkt haar Ricco schalks aan. “Ik vind het trouwens ook een echt lekker bier. We hopen echt dat het een echte Belgische klassieker wordt. Het zou fantastisch zijn als we daar aan kunnen bijdragen. Ik denk dat Patrick ons later niet zal vergeten (grijns).”

Van de Tripel 888, het bier van VTM-journalist Patrick Van Gompel, heeft brouwerij Anders! in Halen tot nu toe 500 hl gebrouwen of 150.000 flesjes van 0,33 cl. Het laatste brouwsel van de Tripel 888 is vooral in de klassieke zwarte longneck-flesjes gebotteld, maar een groot deel kwam in vaten terecht. Patrick Van Gompel en zijn vennoten Gregory Brion en Guillaume Dubucq van Belgian Beer Experts willen een nieuwe markt verkennen.