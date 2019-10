Jan Laenen gehuldigd als wereldkampioen Surfski Jef Van Nooten

22 oktober 2019

08u08 2

Jan Laenen werd maandagavond in de raadzaal van het gemeentehuis in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Kasterlee. Hij mocht er ook het gulden boek van de gemeente ondertekenen, een eer die alleen inwoners te beurt valt die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

Die uitzonderlijke prestatie leverde Jan Laenen vorige maand tijdens het wereldkampioenschap surfski in het Franse St. Pierre Quiberon. Jan Laenen, lid van de Kastelse Kayak Klub, kroonde zichzelf er tot wereldkampioen bij de masters. “Een erg bewonderenswaardige prestatie”, meent het gemeentebestuur.

Surfski is een discipline van het kajakvaren die kwam overgewaaid uit Zuid-Afrika en Australië. Volgens wikipedia is surf ski een lang, smal en lichtgewicht vaartuig vergelijkbaar met een kajak maar met een open “sit-on-top” cockpit en een zelflozende kuip om water te elimineren in plaats van de gesloten kajakachtige cockpit die kan worden afgedicht.