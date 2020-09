Inwoners krijgen 4.000 euro om kermis in Lichtaart nieuw leven in te blazen: “ Burgers zelf beslissen mee welk idee verwezenlijkt wordt” Jef Van Nooten

22 september 2020

11u35 0 Kasterlee Het gemeentebestuur van Kasterlee wil de kermis in Lichtaart opwaarderen. Ze roept daarvoor de hulp in van inwoners. Die krijgen een budget van 4.000 euro om ideeën uit te werken die de kermis in Lichtaart volgend jaar extra schwung kunnen geven. “Het zijn ook de inwoners zelf die mee beslissen welk idee verwezenlijkt wordt.”

Van zaterdag tot maandag streek de kermis neer Lichtaart. De weergoden waren de foorkramers goed gezind, toch is er verbetering mogelijk aan de beleving van de kermis in Lichtaart. Het gemeentebestuur start nu een project rond ‘burgerbudget’ op om daar werk van te maken.

Tweede prijs

Hoe werkt het? De gemeente Kasterlee sleepte de tweede prijs in de wacht tijdens de Dorpskracht-wedstrijd van de Vlaamse Landmaatschappij. Aan die podiumplaats hing een prijskaartje van 4.000 euro vast. Dit geld wordt nu via een ‘burgerbudget’ ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen die goede ideeën hebben om de kermis in Lichtaart nieuw leven in te blazen.

Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen. Vanaf half november tot eind december kunnen de indieners campagne voeren voor hun idee, en alle inwoners kunnen zowel digitaal als tijdens een jury- en publieksmoment stemmen op hun favoriete voorstel Schepen van Cultuur Guy Van de Perre

Extra schwung

De ideeën om de kermis extra schwung te geven kunnen tot 1 november worden ingediend. In principe krijgen de indieners van de twee beste voortellen respectievelijk 2.500 euro en 1.500 euro budget voor de realisatie van hun idee tijdens de kermis of het Spiegeltentfestival in 2021 in Lichtaart. “Dit is een eerste experiment op kleine schaal met een burgerbudget”, vertelt schepen van Cultuur Guy Van de Perre. “Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen. Vanaf half november tot eind december kunnen de indieners campagne voeren voor hun idee, en alle inwoners kunnen zowel digitaal als tijdens een jury- en publieksmoment stemmen op hun favoriete voorstel.”

Meerwaarde

In januari 2021 wordt dan bekendgemaakt over welke winnaars het budget van 4.000 euro gespreid zal worden. “We mikken op één groot project van maximaal 2.500 euro en één klein project van maximaal 1.500 euro. Maar afhankelijk van het aantal ingediende ideeën kunnen we afwijken van deze verdeling”, verduidelijkt Guy Van de Perre. “We hopen vooral op voorstellen die inhoudelijk een meerwaarde zijn voor Lichtaart én echt gedragen zijn door onze inwoners. Daarom nemen we in de jury ook burgers op die via loting uitgekozen worden.”

Verenigingen

Voor de uitwerking van het initiatief zocht het gemeentebestuur ondersteuning bij de vzw Wakkere Burger. “Hun expertise op vlak van participatie geeft ons vertrouwen dat we met een sterk experiment rond burgerbudgetten naar buiten komen. Nu is het aan onze inwoners en verenigingen om een actieve rol op te nemen en van zichzelf te laten horen”, besluit de schepen van Cultuur.

Aanvraagformulier

Het reglement met alle info en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.kasterlee.be/burgerbudget of op te vragen bij de cultuurdienst via cultuur@kasterlee.be of 014 85 99 22.