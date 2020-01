Inbrekers stelen gsm’s Jef Van Nooten

23 januari 2020

10u29 0

Aan de Gierlebaan in Tielen (Kasterlee) hebben dieven woensdagavond ingebroken in een woning. De bewoners waren afwezig van 17 uur tot 19.30 uur. Toen ze terug thuis kwamen, zagen ze dat de achterdeur was open gebroken. De daders gingen aan de haal met twee gsm-toestellen.