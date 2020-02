Inbrekers forceren achterdeur en doorzoeken woning Wouter Demuynck

23 februari 2020

15u38 2

In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Kastanjelaan in Lichtaart (Kasterlee) een inbraak vastgesteld. De daders forceerden een achterdeur en doorzochten de woning, maar het is nog niet duidelijk wat ze hebben buitgemaakt.