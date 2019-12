Inbrekers dringen woning binnen via raam Jef Van Nooten

27 december 2019

13u47 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Bakenstraat in Lichtaart (Kasterlee). De bewoners stelden donderdag bij hun thuiskomst vast dat een raam was geforceerd. De omvang van de buit is niet gekend.