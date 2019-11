Inbreker likt potje chocomousse uit: achtergelaten DNA levert hem 18 maanden celstraf op Jef Van Nooten

12 november 2019

13u26 3 Kasterlee Een potje chocomousse heeft een inbreker de das om gedaan na een inbraak in Kasterlee. Zijn DNA werd aangetroffen op het potje. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden.

De 27-jarige Rachid S. had een grote buit gemaakt toen hij zich op 6 december 2017 toegang had verschaft tot een woning in Kasterlee. Hij ontvreemdde er zes horloges, 2 gsm-toestellen, een laptop, een fiets en 200 euro cash geld. Als hij zich daarmee tevreden had gesteld, was de man wellicht nooit geïdentificeerd kunnen worden. Maar S. kon het niet laten om ook even in de ijskast te snuffelen. Daar vond hij enkele potjes chocomousse die hij ter plaatse uitlikte met zijn tong. Hij gooide de half lege en uitgelikte potjes chocomousse nadien in de GFT-container van de bewoner. Op één van de potjes werd DNA terug gevonden. Dat DNA kwam overeen met het DNA-profiel van Rachid S. De politie had dat DNA-profiel al in de computer zitten na eerdere feiten.

De man beweerde dat iemand anders zijn DNA op het chocomousse-potje had achtergelaten om de inbraak in zijn schoenen te schuiven, maar dat is volgens de rechtbank onmogelijk. “Het chocomousse-potje was afkomstig uit de koelkast van de bewoner en was niet meegebracht door de dader.”

De man krijgt naast een gevangenisstraf van 18 maanden ook een boete van 1.600 euro opgelegd.