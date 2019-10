Inbreker geklist via DNA op potje chocomousse Jef Van Nooten

04 oktober 2019

12u53 3 Kasterlee Dieven denken voortaan beter twee keer na wanneer ze een klein hongertje krijgen tijdens een inbraak. In Kasterlee is een inbreker tegen de lamp gelopen via DNA dat hij achterliet… op een potje chocomousse.

Rachid S. moest zich vrijdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor een inbraak die hij in de nacht van 5 op 6 december 2017 pleegde in Kasterlee. Hij brak een zijdeur open en ging aan de haal met uurwerken, een fiets, een laptop en een gsm.

De man had wellicht nooit geïdentificeerd kunnen worden, ware het niet dat hij ook even in de ijskast snuffelde. “De dader deed zich tegoed aan een potje chocomousse uit de ijskast. Het potje werd nadien terug gevonden in de GFT-bak. Het DNA op het potje chocomousse kwam overeen met het profiel van de beklaagde”, zegt openbaar aanklager Bo Piedfort.

De man beweert dat iemand anders zijn DNA op het chocomousse-potje heeft achtergelaten om de inbraak in zijn schoenen te schuiven, maar dat verhaal vindt het openbaar ministerie ongeloofwaardig. De man riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 1.600 euro.

Vonnis op 8 november.