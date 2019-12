Inbraak in woning in de Bakenstraat Toon Verheijen

26 december 2019

16u23 0

Dieven hebben tijdens de kerstdagen ingebroken in een woning in de Bakenstraat in Lichtaart. De dieven forceerden een raam om de woning binnen te geraken. De buit is niet bekend. De inbraak werd donderdag opgemerkt door de bewoners zelf toen ze thuiskwamen.