Inbraak en vandalisme bij De Hoge Rielen Jef Van Nooten

25 mei 2020

Onbekenden hebben een vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag een bezoek gebracht aan domein De Hoge Rielen aan de Molenstraat in Kasterlee. Ze pleegden er niet alleen een inbraak, maar brachten er ook vernielingen aan. De omvang van de buit en de schade is voorlopig niet duidelijk.