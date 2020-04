IJboerke lanceert roomijs met ‘Hoogstraten Aardbeien’ Jef Van Nooten

29 april 2020

18u38 0 Kasterlee Het IJsboerke in Tielen (Kasterlee) brengt roomijs met aardbeien uit Hoogstraten op de markt. Eerder had de roomijsfabrikant al samenwerkingen met de Belgische merken Jules Destrooper, Rombouts Koffie en Chocolade Jacques. In de reeks ‘Belgian Originals’ komt daar nu dus ook Hoogstraten Aardbeien bij.

Roomijsfabrikant IJsboerke heeft al een rijke traditie aan co-brandings. Zo is er reeds IJsboerke-roomijs te verkrijgen met Jules Destrooper, Rombouts Koffie en Chocolade Jacques als smaken. “De range Belgian Originals wordt nu uitgebreid met een knaller van formaat: Hoogstraten Aardbeien”, zegt Jef Segers van IJsboerke. “De match tussen aardbeien en roomijs was snel gevonden en nu vult Hoogstraten Aardbeien een imposante reeks van samenwerkingen aan met sterke Belgische merken.”

De Belgian Originals-reeks bestaat sinds 2019. Het gaat om roomijs van IJsboerke in potten van 500 ml. Het roomijs is verrijkt met authentieke ingrediënten van de Belgische licentiepartners. “Als aanvulling op de drie bestaande smaken binnen deze range Belgian Originals, lanceert IJsboerke - simultaan met de start van het aardbeienseizoen - een premium aardbei-roomijs in samenwerking met Hoogstraten Aardbeien. Het roomijs heeft een erg natuurlijke smaak door een hoge concentratie aardbeienpuree van Hoogstraatse aardbeien en bevat echte stukjes aardbei die elke keer weer voor een smaakexplosie zorgen.”

Thuisleveringen

Het aardbei-roomijs van IJsboerke en Hoogstraten is verkrijgbaar in de supermarkt en via de thuisleveringen van www.ijsboerkaanhuis.be .