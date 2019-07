Hyacintha vereeuwigt lichaamsdelen in porselein: “Tastbare herinnering aan een geliefde biedt veel steun” Met haar zaak Body&Hand Casting steunt Hyacintha dit jaar de vzw Think Pink Wouter Demuynck

19 juli 2019

21u50 36 Kasterlee Een jaar nadat Hyacintha De Vogel (43) in bijberoep startte met het vervaardigen van beeldjes in porselein van handen en andere lichaamsdelen kent haar bedrijfje Hand&Body Casting groot succes. Zij is een van de weinigen in Vlaanderen die het vakwerk aanbiedt. Met haar bedrijf wil Hyacintha elk jaar een goed doel sponsoren en dit jaar is dat ter ere van Moederdag de vzw Think Pink - per beeldje van een vrouwentorso schenkt zij 5 euro aan de organisatie die vrouwen met borstkanker steunt.

Hyacintha De Vogel uit Lichtaart (Kasterlee) startte op 1 juli 2018 met haar bedrijf Hand&Body Casting in bijberoep. Je kan er bijvoorbeeld je hand, verstrengeld in de hand(en) van anderen, laten vereeuwigen in porselein maar ook een zwangere buik, babyvoetjes of hondenpoten passeren vaak de revue. De omstandigheden waarin zij moet werken zijn wel vaak zwaar: mensen willen meestal immers nog een tastbare herinnering aan een dierbare die op sterven staat. Wat het betekent om een dierbare te verliezen, weet Hyacintha als geen ander. In 2000 verloor zij op een drietal maanden tijd achtereenvolgens haar vader, haar partner en haar dochter, die doodgeboren werd. Haar partner Tom verloor ze nota bene één dag na hun huwelijk in een tragisch verkeersongeval.

“Ik vond het zo erg dat ik niets tastbaars van die mensen had”, vertelt ze. “Ik was op zoek naar iets meer dan een grafsteen, ik wilde iets kunnen vastpakken. Ik ging op zoek naar iets waarin ik mijn verdriet kon leggen. Zo kwam ik op een keer op Google uit op een oudere man uit Engeland die zo'n beeldjes maakt. Ik heb hem gemaild en ben daarna bij hem in de leer gegaan. Sindsdien hield ik mij ermee bezig als hobby, maar vriendinnen zeiden me dat ik er iets mee moest doen. Dat ik er mensen mee zou helpen.”

Hyacintha, die in het dagelijkse leven werkt als uitzendconsulente, ging overstag en startte een bedrijf in bijberoep. Naast haar zijn nog zo'n drie mensen in heel Vlaanderen werkzaam in de branche. “Hoe het komt dat er zo weinig zijn? Het is iets heel emotioneel. Je moet het van je kunnen afzetten. Zo’n 80% van mijn verhalen bevinden zich in de palliatieve sfeer. Ook in het mortuarium maak ik nog afdrukken op vraag van de familie. Dat is niet hetzelfde als een afdruk bij een levende persoon, maar als ik hen zo kan helpen doe ik dat”, aldus Hyacintha. “De verhalen die je tegenkomt zijn vaak heel zwaar. Dan durf ik wel eens te wenen als ik alleen in mijn atelier zit. Elk beeld vertelt een verhaal. Er staan geen namen op, maar ik weet van wie elke hand is.” Al zijn het niet enkel schrijnende verhalen. Zo komt Hyacintha ook naar huwelijken of jubileums om daar afdrukken te maken.

“Het schept wel een band met mensen. Al diegenen die bij mij zijn langs geweest voor een beeldje hoor ik nog wekelijks. Ze vertellen me dan wat voor steun ze krijgen door mijn werken en dat vind ik een hele eer. In hun huis krijgen mijn beeldjes de mooiste plek. Daar doe je het voor.” Hyacintha merkt dat de vraag naar zulke beeldjes enorm is gegroeid. “Op een jaar tijd is mijn cliënteel verdubbeld. Toch wil ik nog meer mensen bereiken, want sommige mensen staan er niet bij stil dat dit bestaat. Het is jammer dat ze zoiets tastbaars zouden laten gaan.”

Elk jaar sponsort Hyacintha een goed doel. Vorig jaar was dat de Herseltse vzw Helden voor Helden. Nu Moederdag er in augustus aankomt, wil Hyacintha een geste doen naar de moeders. “Voor elke vrouwentorso die ik vervaardig, wil ik een bijdrage van vijf euro leveren aan Think Pink. Dat is een organisatie die mij enorm aangrijpt. Er zijn veel vrouwen die naar mij komen voor zo’n afdruk omdat ze wegens borstkanker hun borsten moeten laten amputeren. Hoe Think Pink vrouwen met borstkanker steunt, is fantastisch. Daarom verdienen ze mijn steun.”

Het atelier van Hyacintha is gelegen aan Leistraat 91/a in Lichtaart. Een afspraak maken kan via 0468/32.73.65 of info@handandbodycasting.be.