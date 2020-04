Hyacintha blijft ook in coronatijden porseleinen afdrukken maken: “Klanten krijgen van ons instructies via FaceTime” Wouter Demuynck

03 april 2020

12u12 1 Kasterlee Zelfstandigen moeten dezer dagen creatief uit de hoek komen om hun zaak toch ietwat draaiende te houden. Hyacintha De Vogel uit Lichtaart (Kasterlee), die afdrukken van lichaamsdelen in porselein maakt, bezorgt bijvoorbeeld het nodige materiaal aan haar klanten en geeft nadien instructies via FaceTime om een mal te maken.

Ook de eenmanszaak van Hyacintha De Vogel is door de coronacrisis gesloten, waardoor ze zelf geen afdrukken kan maken. Toen ze anderhalve week echter een aanvraag kreeg voor een afdruk van een palliatief kindje uit Limburg, besloot ze naar een oplossing te zoeken. “Nu is het mogelijk dat wij het materiaal bezorgen en dat de mensen onze bijstand krijgen om een mal te maken door de juiste handencombinatie via FaceTime uit te leggen. De mal bezorgen ze dan aan de deur en nadien werken wij ze verder af”, vertelt Hyacintha.

Band vereeuwigen

Dat klanten zelf de handen uit de mouwen moeten steken lijkt hen niet af te schrikken. Deze week had Hyacintha ook een online afspraak met Jessy Fenicx (37) en haar zoon Chino (14). “Jessy wilde de band met haar zoon vereeuwigen nu ze in deze coronatijd ook meer tijd heeft om dingen te doen met haar zoon. Een tijdje geleden verloor Jessy haar papa en daarom is deze afdruk ook zo belangrijk. Van haar papa, zij en haar zoon hadden we in het verleden al een afdruk gemaakt.”

Wie een afdruk wil laten maken, kan contact opnemen met Hyacintha op het nummer 0468/32.73.65 of info@handandbodycasting.be.