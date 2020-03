Houtstapel schiet in brand naast woning Jef Van Nooten

26 maart 2020

16u32 3

Aan de Geelsebaan in Kasterlee is donderdagnamiddag rond 14.30 uur brand uitgebroken aan een woning. Een houtstapel die lag opgeslagen onder een afdak aan de woning had er vuur gevat. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. De schade bleef beperkt.