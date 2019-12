Honderd Kastelse zakenmensen verzamelen voor allereerste ondernemersontbijt Jef Van Nooten

08 december 2019

08u30 0 Kasterlee In Kasterlee hebben zaterdag meer dan 100 zakenmensen uit de gemeente verzameld voor een ondernemersontbijt. Het was de allereerste keer dat het gemeentebestuur het ondernemersontbijt organiseerde.

De Kastelse ondernemers kregen in het Ontmoetingscentrum van Kasterlee niet alleen een ontbijt met aandacht voor lokale en fair trade producten voorgeschoteld, maar ook een voordracht over de 17 duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Schepen van Financiën Gert Storms nam ook het woord om de financiële impact van het meerjarenplan te duiden. Op het einde was er nog een netwerkmoment waar de ondernemers de onderlinge banden konden aanhalen. “Kasterlee telt veel ondernemers. Van kleine tot grote ondernemingen, elk van hen draagt bij tot een bruisend Kasterlee. Het gaf me dan ook een goed gevoel te zien dat er zo veel ondernemers aanwezig waren op het allereerste ondernemersontbijt,” vertelt schepen van Lokale Economie Walter Van Baelen.